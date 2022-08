VANGERDUS: Taimsoo sõitis enne EMi algust Münchenist koju, ühepaati istub Jämsä

Logistiliselt polnud see Eesti sõudeliidule probleem, sest Rio olümpiapronks Jämsä oli niikuinii Münchenis kohal kui neljapaadi varumees. Ta on viimastel aastatel tegutsenud pisut radari all, aga vorm võiks Jämsäl olla korralik. Juuli keskel Viljandis toimunud Eesti meistrivõistlustel saavutas ta Mikhail Kushteyni ja Taimsoo järel kolmanda koha, kaotust tänavu ühepaadile keskendunud Taimsoole kogunes 2000 meetriga vaid 1,8 sekundit.

Nüüd kinnitas ta alaliidu kodulehel, et ettevalmistus EMiks on läinud paanipäraselt. „Neljane on näidanud viimastel nädalatel head minekut, viisime oma kava ellu,“ ütles Sinisalo ja lisas, et kõik sõudjad on hea tervise juures ja valmis lahingusse asuma.