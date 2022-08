Sõudekoondise peatreener: uskusin Eesti medališanssi, kuid nii noorelt paatkonnalt oli seda raske oodata

Eesti paarisaeruline neljapaat (Johann Poolak, Tõnu Endrekson, Allar Raja ja Mikhail Kushteyn) tuli Münchenis toimuvat EMi finaalis viiendaks. Koondise peatreener Veikko Sinisalole valmistas rõõmu, et seal suudeti edestada Prantsusmaad. Ta uskus, et eestlastel olnuks ideaalse sõidu puhul ka medališanss, kuid niivõrd noorelt paatkonnalt on seda veel raske oodata.