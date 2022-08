UUS TREENER, SAMA UNITED: Inglise liigas saadi hävitav kaotus

Kui mõned Manchester Unitedi fännid lootsid, et meeskond leiab Erik ten Hagi käe all uue hingamise, siis vähemalt hetkel paistab kõik minevat vanaviisi või vaata et kehveminigi. Avavoorus jäädi koduplatsil tulemusega 1 : 2 alla Brightonile, täna läks veel viletsamalt: võõral väljakul tuli neil leppida Brentfordi vastu 0 : 4 kaotusega.