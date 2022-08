VÕLTSDOKUMENT? Ecuadori jalgpallikoondist ähvardab MMilt välja langemine

Inside the Games kirjutab, et Tšiili jalgpalliliit edastas FIFA-le dokumendid, mis tõestavad, et Castillo sündis 25. juulil 1995 Colombia linnas Tumaco, mitte 10. novembril 1998 Ecuadori linnas Playas. Väidetavalt olla Castillol kaks erinevat sünnitunnistust erinevate nimedega: Colombia omal on kirjas Bayron Javier Castillo Segura, Ecuadori omal Byron David Castillo Segura.