Laas sai EMil 12. koha, võidu võttis suursoosik

„Loomulikult olen õnnelik. Ja olen oma tiimikaaslastele väga tänulik. Nad pingutasid kõvasti, et saada mind heale positsioonile. Esimese tõusu ajal tundsin end normaalselt, kuid järgmine oli juba raskem ja rada polnud seal mulle just meelepärane, kuid kannatasime selle ära. Nägime, et rünnak oli kontrolli all ning otsustasime tõusta tippu. Püsisime seal, kuni sõita jäi viimane kilomeeter. Edasi sõitsin oma tiimikaaslase tuules, kes on vedamises üks maailma parimaid,“ lausus Jakobsen pärast sõitu Müncheni EMi kodulehe vahendusel.