ÕL MÜNCHENIS | Hausenberg: arvan, et tuleb midagi head

Juuni lõpus vigastas 23aastane sportlane Eesti meistrivõistlustel lähendajalihast ja vaagnaluud. „Lähendajalihases oli mikrorebend,“ rääkis ta täna Münchenis. „Kaks nädalat ei saanud korralikult käiagi, aga huvitav oli see, et jõusaalis oli võimalik enam-vähem kohe harjutama hakata.“

Kolm nädalat on Hausenberg tasapisi kiirustrenni teinud ja kaugushüppe imitatsioone sooritanud. „Ei teagi, kui väle ma olen. Kaugust pole täishooga hüpanud, ainult nelja sammu pealt. Raske on öelda, milleks ma suuteline olen, kuid arvan, et tuleb midagi head,” lausus Harry Lembergi õpilane.