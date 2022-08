United tühistab Ronaldo lepingu, kui Portugali staar oma suhtumist ei paranda

Peamine põhjus, miks Ronaldo tahab klubist lahkuda, on soov mängida meistrite liigas. Siiani tundub aga, et keegi pole viiel korral maailma parimaks mängijaks valitud ründestaari palkamisest huvitatud. Hiljuti pakkus United teda AC Milanile ja Milano Interile, kuid mõlemad klubid keeldusid sellest. Varem on Portugali koondise kaptenist ära öelnud ka Müncheni Bayern, Londoni Chelsea ja Madridi Atletico.

Juuli lõpus oli Ronaldo palunud Unitedilt, et nad lõpetaksid tema lepingu. Hetkel teenib ta klubis iganädalaselt üle 425 000 euro. Veel hiljuti ütles ten Hag, et Portugali staar on meeskonna plaanides. „Arvestan mängijatega, kes mul on, ja meil on väga hea meel, et ta on meie tiimis,“ lausus hollandlasest peatreener enne kohtumist Brentfordiga.