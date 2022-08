ÕL MÜNCHENIS | Karl Erik Nazarov: loodan, et olen hooaja parimas seisus

„Loodan, et olen hooaja parimas vormis,“ rääkis esmaspäeva hommikul Müncheni olümpiastaadionil 100 meetris startiv sprinter. „Kevad oli paljulubav. Juunis võtsin teadliku riski ja võistlesin väga palju. Nüüd on põhitähelepanu läinud EMile.“

Mõnikord harjutas Nazarov koos vana semu, samuti EMil osaleva tõkkesprinteri Keiso Pedriksiga. „Minu meelest on nad mõlemad praegu kiired ja võivad EMil edukalt esineda,” märkis treener Andrei Nazarov.

Eesti väledaima mehe 100 meetri rekord on 10,34, lubatust pisut tugevama taganttuulega on ta staadionisirge läbinud ajaga 10,28. Pühapäeval tutvus ta võistlusareeniga. „Vastutuul oli küllalt tugev, tegelikult võikski eeljooksu ajal puhuda vastutuul, mulle see isegi sobib,” arutles poolfinaali pürgiv Nazarov.