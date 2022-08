ÕL MÜNCHENIS | Kes Eesti kümnevõistlejatest murrab EMil poodiumile?

Tundub, et trumpäss on Uibo käes. „Arvan, et Maicel võib teha hooaja parima võistluse,” ütles MMil seitsmendaks tulnud kümnevõistleja juhendaja Andrei Nazarov. „Vahepealne puhkus on talle pigem kasuks tulnud. Muidu rassib ta treeningutel kõvasti.“