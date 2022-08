SUPER! Kregor Zirk jõudis EMil finaali

See oli kahe poolfinaali peale paremuselt seitsmes tulemus. Kiireim oli ungarlane Kristof Milak, kes sai kirja 1.53,97. Viimasena pääses edasi ukrainlane Denis Kesil (1.56,81).

„Ujusin teistkordselt enda karjääris Euroopa meistrivõistluste finaali, seekord 200 m liblikujumises. Hommikuses eelujumises hoidsid paljud end tagasi ning teadsin, et õhtul suurt eksimisruumi ei ole. Euroopa ujujate tase sel alal on parem kui ülejäänud maailmal, ka MMi finaalis oli kaheksast ujujast kuus eurooplased. Ujumisega jään rahule, õhtul analüüsime treeneriga veel asjad üle ning siis juba viimasesse lahingusse ehk finaali,“ jagas Zirk oma muljeid Facebookis.

Zirgi aeg oli eelujumiste kümnes, kuid kaks itaallast ja üks ungarlane langevad riigikvoodi tõttu eest ära, nii et edasise võistluse kontekstis oli Zirk seitsmes. Kiireimat aega näitas hommikul ungarlane Kristof Milak, kes läbis distantsi ajaga 1.54,97. Poolfinaalid algavad õhtul kell 19.57.

„Eesmärk oli kindlalt edeneda poolfinaali, aga samas kontrollida, et gaasipedaali täitsa põhja ei vajutaks,“ muljetas Zirk Facebookis. „Esimesed olulised sammud on tehtud. Konkurendid on kiired nagu nad ka peakski olema. Õhtul tuleb vinge andmine!“