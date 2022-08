Zirk ujus põhialal kindlalt EMi poolfinaali

Zirgi aeg oli eelujumiste kümnes, kuid kaks itaallast ja üks ungarlane langevad riigikvoodi tõttu eest ära, nii et edasise võistluse kontekstis oli Zirk seitsmes. Kiireimat aega näitas hommikul ungarlane Kristof Milak, kes läbis distantsi ajaga 1.54,97. Poolfinaalid algavad õhtul kell 19.57.

„Eesmärk oli kindlalt edeneda poolfinaali, aga samas kontrollida, et gaasipedaali täitsa põhja ei vajutaks,“ muljetas Zirk Facebookis. „Esimesed olulised sammud on tehtud. Konkurendid on kiired nagu nad ka peakski olema. Õhtul tuleb vinge andmine!“