Eesti kümnevõistlejad loovutasid esimestel aladel punkte, maailmameister Mayer on mängust väljas

1. ala: 100 meetri jooks

Eestlastest sprintis oodatult kõige kiiremini Õiglane, kes võitis ajaga 11,01 teise jooksu, mis on parem algus kui hiljutisel MMil, kuid rekordvõistlusega (vt seeriaid uudise allosas) võrreldes läheb kaduma 27 punkti. Õiglase nägu pärast finišit peegeldas pigem rahulolu.

Tilga sprintis staadionisirge ajaga 11,27, mis tähistab tema hooaja tippmarki, sest ta polnudki tänavu vigastuste tõttu 100 meetrit jooksnud. Isikliku rekordi graafikule annab ta selle tulemusega ära 31 punkti.

Uibo jooks läks kehvasti, aeg 11,30 tähendab rekordiga võrreldes 43punktilist kadu. MMil alustas ta ajaga 11,14.

Athletics - 2022 European Championships - Olympiastadion, Munich, Germany - August 15, 2022 Belgium's Niels Pittomvils, Estonia's Karel Tilga, Germany's Tim Nowak, Norways's Martin Roe and Germany's Niklas Kaul in action during the Men's Decathlon 100m - Heats REUTERS/Wolfgang Rattay Foto: WOLFGANG RATTAY

Alavõidu saavutas šveitslane Simon Ehammer ajaga 10,56, mis annab talle 961 punkti. Teise koha võttis sisse hollandlane Rik Taam, kes kogus 915 punkti (aeg 10,76), ning kolmanda itaallane Dario Dester (10,81) 903 punktiga.

Õiglane on 858 punktiga 10., Tilga 801 punktiga 16. ja Uibo 795 punktiga 17. Starti tuli 21 meest. Neist maailmameister Kevin Mayeri võistlus on lõppenud, sest ta jättis jooksu pooleli ja lonkis ajaga 11,67 lõpuni.