ÕIGLASE MEDALIJAHT! Kui kalliks maksma läheb ajamata habe? Tilgale teivashüppest null

Mayeri katkestamine tähendab, et kulla ja ka ülejäänud medalite pärast tuleb vägev heitlus, kus iga punkt on eriti hinnaline. Avaala näitas, et eestlastest tahab kõige rohkem poodiumile jõuda Õiglane. Samas on üheksa ala veel ees ning Uibo ja Tilga võivad tasapisi kõrgesse mängu tõusta, kui suudavad häid tulemusi teha.