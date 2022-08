PRONKS! Janek Õiglane on kümnevõistluses Euroopa kolmas

Õiglane on 858 punktiga 10., Tilga 801 punktiga 16. ja Uibo 795 punktiga 17. Starti tuli 21 meest. Neist maailmameister Kevin Mayeri võistlus on lõppenud, sest ta jättis jooksu pooleli ja lonkis ajaga 11,67 lõpuni.

Mayeri katkestamine tähendab, et kulla ja ka ülejäänud medalite pärast tuleb vägev heitlus, kus iga punkt on eriti hinnaline. Avaala näitas, et eestlastest tahab kõige rohkem poodiumile jõuda Õiglane. Samas on üheksa ala veel ees ning Uibo ja Tilga võivad tasapisi kõrgesse mängu tõusta, kui suudavad häid tulemusi teha.