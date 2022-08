ÕL MÜNCHENIS | Pettunud Karl Erik Nazarov: sellise tulemuse pärast ma sporti ei tee

Kümmekond minuti hiljem oli aga selge, et kümne parema hulka viis viimasena aeg 10,35, mis on Nazarovi isiklikust rekordist sajandiku võrra nõrgem tulemus.

Nazarovi 60 meetri tippmark 6,55 lubab unistada väga vingest 100 meetri ajast. Kuid ometi on need kaks erinevat ala. „60 meetris on vaja väga suurt plahvatuslikkust. 100 meetrit on õige sprint, mis nõuab oskust.”