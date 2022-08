Millised on kümnevõistluse kallid ja odavad punktialad? Erki Nool: kõige tähtsam on jooks

Õhtuleht analüüsis praegust punktisüsteemi ning võttis ühendust ka Erki Noolega, uurimaks, millised alad on kõige hinnalisemad ning missugused füüsilised võimed peaksid ühel kümnevõistlejal olema.

Maailma kõigi aegade edetabelis 8815 punktiga üheksandat kohta hoidev Nool ei tahtnud täielikult nõustuda, et osad alad on odavamad kui teised. Ta tõi välja, et ka kuulitõukes võivad olla kogutud silmade vahed küllaltki suured.

„Nii on [punktisüsteem] välja kujunenud. Aga kui võita kuulitõukes teist meest kolme meetriga, siis on ta samamoodi kallis ala. Kuigi kui vaadata tänast kümnevõistlust [Müncheni EMil], siis olid vahed väga väikesed. Aga samas on olnud ka aegu, kus keegi tõukab 16.80 või isegi 17 meetrit ja konkurent 14 – siis ongi vahe üle 170 silma. Üks meeter on umbes 60 punkti. Kui kaotad kahe meetriga, on ka vahed üsna jõulised. Samamoodi võib öelda, et 1500 meetrit on odav ala, aga samas kui joosta konkurendist 15 või 20 sekundit kiiremini, siis on vahe ikkagi 120 silma, mis on võistluse kontekstis väga võimas,“ selgitas Nool.