Karjuv või kaasav treener? Valdo Lips: „Kui lähed korvpallisaali ja seal mingi hull röögib, siis seda keelt enam ei mõisteta.“

Kas hea treener on see, kes kätega vehkides ja karjudes keelab, käsib, poob ja laseb, või pigem see, kes eesmärkide saavutamiseks kaasab kogu meeskonna? Läinud reedel Tartus peetud Ilmar Kullami 100. sünniaastapäevale pühendatud korvpallikonverentsil jäi kõlama, et pigem on autoritaarsete juhendajate aeg läbi saanud.