ÕL MÜNCHENIS | Janek Õiglane: erinevalt MMist ei hakanud ma liiga palju muretsema, kui mõni ala ei õnnestunud nii, nagu ma tahtsin

„Üldtreenitus on vilets, 400 meetri lõpus kadusid jalad päris alt ära. Aga mul on hea meel, et siin olen. Pool võistlust on tehtud ja olen terve. 8100 punkti on veel võimalik kokku saada,” lausus avapäeval 4036 punkti kogunud ja 13. positsiooni hõivanud Tilga.