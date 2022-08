VIDEO | SKANDAAL! Venelanna lasi USA suurturniiril Ukraina fänni välja visata

Kõik sai alguse pühapäeval, mil Cincinnatis peeti kvalifikatsioonimatše. Seal said otsustavas ringis kokku kaks venelannat: Anastasia Potapova (WTA 54.) ja Anna Kalinskaja (WTA 69.). Olgu ettetõttavalt öeldud, et Kalinskaja võitis 7 : 5, 6 : 1, kuid mõlemad naised pääsesid siiski põhiturniirile. Aga mitte sellest ei räägi see lugu.