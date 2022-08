ÕL MÜNCHENIS | EMil hooaja tippmargi jooksnud Pedriks: kaotasin Uibole kuus kohupiimataskut

Jutuajamise lõpus märkis Pedriks, et sõlmis eile kümnevõistleja Maicel Uiboga väikse kokkuleppe. „Panime sekundi vahele. Kaotasin talle kuus kohupiimataskut. Pean minema Kadrioru kohvikusse ja need ära ostma,“ nentis tõkkesprinter muheldes. Meenutagem, et Uibo jooksis täna 110 meetrit tõkkeid ajaga 14,79.