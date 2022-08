„KOLMAS POOLAEG“ | Miks kultuskangelaseks kerkinud Ats Purje Soomest ebaõiglaselt minema kupatati?

Alustuseks arutasime teemal „Purje kui kogenud Tallinna Kalevi mängija“. Selgub, et 37aastane ründaja valmistus karjäärilõpuks juba 30aastaselt, aga elu on talle kaardid kätte mänginud ja lubanud mängijakarjääri pikaks venitada.

Siis pikemalt Purjest kui treenerist. Mida õppis Purje Aivar Tiiduselt ja mida proovib rakendada ka enda hoolealuste peal Kalevi U21 meeskonnas. Selgub, et üks mees on tema treeninggrupist lahkunud ja mitmel korral on ta pidanud oma mehi ka valjemalt noomima. Kuidas on lood tänapäeva ründetalentidega ja miks on Eestist kaitsjatel lihtsam välja saada kui edurivimeestel?