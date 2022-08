ÕL MÜNCHENIS | Veetlev Marielle Kleemeier sattus Saksamaal fännide piiramisrõngasse

Kleemeier on pilkupüüdev noor daam, mistap on meessoost spordisõprade kõrgendatud huvi igati mõistetav. Kas sõbralikud fännid palusid ta kätt ja südant?

„Kätt ei palunud, aga ühispilti tahtsid teha küll,“ ütleb treener Mehis Viru 26aastane õpilane, kelle huulile tekib võluv naeratus. „Ma ei tea, kes need olid. Olen tänavu kolm korda Saksamaal võistelnud. Siin ergutatakse sportlasi tugevalt ja see on väga meeldiv.“

Kolmapäeva ennelõunal teeb Kleemeier Müncheni olümpiastaadionil tiitlivõistluste debüüdi. „Ma olen väga rahul, et siia jõudsin,“ rõhutab ta. „Kui kõik õnnestub plaani järgi, siis saab ainult head juhtuda.“

Kas täistabamuse korral võib Kleemeier purustada ka Maris Mägile kuuluva Eesti rekordi 56,56, millest tal juuni lõpus Tallinnas toimunud Eesti meistrivõistlustel 18 sajandikku puudu jäi?

„Annan endast parima,“ alustab tartlanna vastamist ääri-veeri. „Kindlasti olen sellele mõelnud. Eesti meistrivõistlustel jooksin üksinda, kuid siin on tugevad konkurendid, kellega kohtumist ootan väga.“

Viru kinnitusel on rekordi ületamine üsna reaalne eesmärk. „Kui ta suuri vigu ei tee, siis pole ka Eesti rekordi püstitamine võimatu,“ tõdeb juhendaja. „Samas on teada, et 400 meetri tõkkejooks on salakaval ala. Pead rütmi ilusasti kätte saama. Loodetavasti ta suudab ka siinse emotsiooni enda kasuks pöörata.“

Kleemeieril oli enne Saksamaale tulekut pikk telefonivestlus abitreener Jaak-Heinrich Jagoriga, kes hoiab Eesti meeste 400 meetri tõkkejooksu kõigi aegade edetabelis 49,37ga teist kohta.