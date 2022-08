Rovanperä võib MM-tiitli kindlustada juba sel nädalavahetusel

Autoralli MM-sarja ülekaalukal liidril Kalle Rovanperäl on vaja koguda veel maksimaalselt 57 punkti, et tulla esmakordselt maailmameistriks. Kuna sõita on veel viis etappi, on see 21aastasele soomlasele pigem vormistamise küsimus. Teoreetiliselt võiks ta kindlustada tiitli juba sel nädalavahetusel Belgias, kuid selleks tuleb Toyota piloodil teha sisuliselt ideaalne sõit ning loota samal ajal konkurentide ebaõnnele.