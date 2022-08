EBAINIMLIK KATSUMUS! Eestlane koges maailma kõige raskemat triatloni läbides iga mehe õudusunenägu

Pallimängude taustaga Artur avastas enda jaoks triatloni ja kestvusspordi alles üsna hilises eas, aga juba õnnestus tal tänu loosile pääseda Norsemani starti. Mees, kes igapäevaselt tegeleb ettevõtlusega iseenda firmas Nihe Design ja on ehitusalpinist ehk ronib ämblikmehena mööda hooneid (seda ametit hästi lihtsustatult kirjeldades), on elus näinud ja kogenud palju, aga mitte kunagi varem midagi nii ropprasket.

Ah, et mis see Norseman täpsemalt on? Samal ajal, kui Tallinna tänavatel ärritasid Kalamaja elanikke kohalikud raudmehed, anti start ka ajaloo 19. Norsemanile. Norsemani iseloomustamiseks piisab, kui avada ürituse koduleht ja lugeda selle reklaamlauset: „See ei ole sinu jaoks. Mitte midagi isiklikku, aga ei ole. See on inimestele, kelles on võitlusvaimu ja kelle tahe on tugevam kui nende keha. Nad ei taha olla parimad. Neid huvitab vaid iseendast jagusaamine. Nad ei mõista nalja. Nad ei vaja käehoidmist ega hoolt. Nad jahivad midagi suuremat. Neil on taga meeskond, kelle nägu on naerul. Kui see kõlab sinu jaoks hästi, siis võib-olla me ikkagi eksisime sinus.”

Tegemist on täiesti tavalise täispika triatloniga, kus tuleb läbida 3,8 kilomeetrit ujudes, 180 kilomeetrit ratta seljas ja 42,195 kilomeetrit joostes. Selle vahega, et seda tuleb teha Norra mägede vahel, kus temperatuur kõigub paarist kraadist 22ni, tajutav temperatuur kukub kohati lausa miinustesse. Tosinakraadisesse vette tuleb hüpata kell viis öösel, ees ootab tehniline rattarada, kus on tõusumeetreid kokku 3400 ja siis jooks, mille esimene pool on tasasel maal, aga siis tuleb joosta Zombie Hilli hüüdnime kandva mäe otsa. Ja nii lihtne ongi.

Kogu võistluse vältel läbitakse kolme erinevat kliimavöödet ehk kogetakse vihma, tuult ja päikesepaistet. Näiteks lõpetasid mehed ujumise nii, et tulid veest välja pea alajahtununa ja krampides, seejärel kihutasid rattarajal esimesed 20 kilomeetrit ülesmäkke, said juba sooja sisse, aga seal ootas neid kolmekraadine ilm koos 9 m/s taganttuulega ehk tajutav temperatuur oli suisa miinustes.

Aga nüüd siis kõigest lähemalt. Õhtulehega suhtles Pardi kõrval ka üks tema kahest abilisest ehk Andres Kert. Teiseks support’iks ehk abiliseks oli Toomas Alte ja teda ajas võistluseks vormi Margus Tamm.