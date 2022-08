ÕL MÜNCHENIS | Janek Õiglane: MMil nutsin kurbusest, EMil rõõmust!

„See 1500 meetrit oli raskem kui kunagi varem,“ rääkis 28aastane sportlane esimese hooga. „Ma ei uskunud, et nii raskeks läheb. Teise ringiga andsin juba kuus sekundit ära. Seda polnud võimalik tagasi joosta. Üritama ma muidugi läksin, ei olnud mõtet kellegi taga tiksuda, aga ei jaksanud pingutada. Kuidagi jõudsin siiski lõpuni.“

2019. aastal kuuenda kohaga lõppenud Doha MMi järel on Õiglasel olnud päris palju terviseprobleeme. Täna koges ta kauaoodatud palgapäeva.

„Need on hetked, mille nimel ma sporti teen,“ mõtiskles ta. „Medalid medaliteks. Lähen iga ala nautima ja teen seda kõike enda jaoks. Samas on esimene tiitlivõistluste medal minu jaoks ikkagi väga erakordne saavutus.“

Õiglane rõhutas, et MMil langetas ta õige otsuse, kui jättis pärast ebaõnnestunud kettaheidet võistluse pooleli. „Siin oli mu jalg enne päris hea, kuid 1500 meetri jooksu järel ei taha astudagi. Kui ma oleks MMil lõpuni teinud, siis ma poleks siin stardis olnud. Mul on väga hea meel, et mind lubati EMile. Sain näidata, millises vormis ma olen ja milline võitlusjanu minus on.”