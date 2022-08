Kleemeier tegi EM-debüüdil vinge stardi, kuid kangestus. „Jooks oli jama, ma vihkan kaotamist!“

„Jooks oli päris jama,“ hindas etteastet Kleemeier, kelle silmad reetsid pisarate valamist. „Ma vihkan kaotamist. Aga midagi pole teha, see tuleb vastu võtta. Mingi pinge tekkis sisse, eks see mõjutas ka jooksu.“

Tiitlivõistluste normid on küll tugevad, ent ometi kiikab Kleemeier lootusrikkalt tulevikku. „Mingid uksed on nüüd avatud,“ lausus ta. „Olen neli aastat tööd teinud ja näen, et on võimalik paremini joosta.“