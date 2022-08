ÕL MÜNCHENIS | Gedly Tugi võistleb EMil Magnus Kirdi juhendamisel

Tugi oli enne võistlust heatujuline, mis on hea märk. „Tervis on korras,“ rääkis ta. „Vahepeal oli õlg natuke väsinud, aga sain sellest üle. Tegin trennis liiga palju viskeid ja õlg väsis kiirelt ära. Pidin pisut puhkama.“

Lõppvõistlusele jõudmise võimalust peab Tugi üsna reaalseks. „Arvan, et edasi pääseb 58-59 meetriga,“ mõtiskles Toomas Merila õpilane, kelle tippmark on 58.38. „Olen tänavu kaks korda üle 58 meetri visanud. Nii et see pole ulmeline tulemus.“

Asjatundjad osutavad, et hommikul on heitjatel-tõukajatel keerulisem end kokku võtta. „Võib-olla see on isegi parem, et võistlus toimub nii vara. Tõusen üles ja lähen kohe viskama. Ei jää mõtlemiseks liiga palju aega,” arutles ta.

Korraliku tulemusega on Tugil võimalik teha Merilale veel üks ilus sünnipäevakingitus, sest treener jõudis esmaspäeval eluteel 83. verstapostini. „Käisime tal maal külas,” avaldas õpilane, et kinkis treenerile oma fännisärgi.