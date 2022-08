MÕRUMAGUS PÄEV! Belgia pühkis Eestiga põrandat, aga EM-finaalturniirile pääsu see ei vääranud

F-grupis on Hispaania 3 : 0 või 3 : 1 üle Slovakkiast ja Gruusial õnnestub võõrsil näpistada punkt või mitu Ungarilt.

Tuli välja, et ise ei pidanudki midagi tegema, sest saime abi oma naabritelt, Küproselt ja Kreekalt. Soome alistas Läti lausa 3 : 0 ning kuna Kreeka pani horvaadid paika 3 : 1 ja varasemalt loputas Küpros Norrat 3 : 0, siis oli selge, et Eesti on vähemalt viie parima teise koha meeskonna seas.