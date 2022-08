Uus lepingupikendus tegi LeBron Jamesist NBA ajaloo kõige jõukama mehe

Nimelt otsustas LeBron Lakersiga kontrahti pikendada kahe aasta võrra. Need aastad toovad talle sisse 97,1 miljonit dollarit (95,5 miljonit eurot) ning sellega kerkis tema NBA karjääri garanteeritud koguteenistus 532 miljoni dollari (523 miljonit eurot) peale. See on superliiga absoluutne tipptulemus, seni hoidis garanteeritud koguteenistuse tippmarki enda käes Brooklyn Netsist lahkumisega flirtiv Kevin Durant (514 miljonit dollarit).

Kuna James ei sõlminud Lakersiga uut lepingut, vaid pikendas senist, tähendab see ka seda, et lepingupikenduse teiseks hooajaks (2024/25) säilitas ta ka võimaluse soovi korral klubi vahetada. See poleks ka sugugi ebareaalne asjade käik, sest LeBron on juba ammu andnud teada, et sooviks mängida NBAs ühes tiimis oma poja Bronnyga. Oktoobris 18aastaseks saav Bronny James on näidanud keskkooliliigas head taset ning poleks üllatav, kui ta paari aasta pärast tõepoolest ka NBAsse pääseks.