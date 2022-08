Endine Paide ründetuus jäi Brexiti hammasrataste vahele

Viborgi klubi kinnitusel proovisid nad olukorra lahendamiseks kõiki võimalusi. Konsulteeriti Taani jalgpallijuhtide, Euroopa jalgpalli katusorganisatsiooni UEFA ja mõlema riigi suursaatkondadega. Kuid tulutult.

„Meil on tohutult kahju, et me ei suutnud neid viisasid saada,“ nentis klubi karmi fakti. „Kahjuks osutus see võimatuks, sest viisade tegemise töösse võtmiseks kulub mitu nädalat, kuid see, et mängime West Hamiga, selgus alles eelmisel nädalal.“

„Puhtalt sportlikus mõttes on see väga õnnetu asi, sest mõlemal mängijal olnuks kohtumises oma roll,“ lisas Viborgi spordidirektor Jesper Fredberg. „Kuid inimlikus mõttes on see veelgi õnnetum, sest neil kahel mängijal jääb saamata suurepärane kogemus.“

Nii Jatta kui ka Said on Viborgi senistes kvalifikatsioonimängudes löönud ühe värava. Kokku on 23aastane Jatta Taanis oldud ajaga esindanud Viborgi 67 kohtumises ja löönud 17 väravat.