Ultramehe uued plaanid: Ratasepp ründab esmalt maailmarekordit ja jookseb seejärel Kanaari saartele ringi peale

Ratasepa sõnul on eesootav jooksukatsumus tema vaimule äärmiselt tähtis. „Kui pärast 40-kordset tundsin, et vajan ultratriatlonist pausi ja enam taastumisaega, siis korraldasin samuti endale jooksuväljakutse, läbides kuues Eesti linnas 20 järjestikusel päeval 20 maratoni alla kolme tunni. 20 päeva keskmine maratoni kiirus oli 2 tundi 52 minutit ja 50 sekundit. 2021. aastal 60 päevaga läbitud 60 triatlonit oli katsumus, millest vaimne väljatulek kestab senini. Seepärast ei tõtta ma läbima mahukamat ultratriatlonit kui viiekordne ning lähen uuele hooajale vastu, pannes end proovile ultrajooksus,“ rääkis Ratasepp.

„Ma ei alahinda seda katsumust ja tean juba ette, kui füüsiliselt ja vaimselt keeruline see olema saab. Juba mäest allajooks on sageli keerulisem ja tehnilisem kui jooks ülesmäkke. Varasemad treeningud ja Kanaari saartel läbitud ultrajooksuvõistlused annavad kindlustunde, et seatud eesmärk on püütav,“ ütles ultramees.