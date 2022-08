KAHJU! Gedly Tugi piirdus EMil eelvõistlusega. „Viimasele katsele minnes lootsin edasi pääseda.“

„Pole piisavalt oskusi, et võistelda,“ sõnas Eesti meister. „Tunne oli tegelikult hea ja ma ei ütleks, et visked tehniliselt kehvad olid, ka soojendus õnnestus korralikult. Viimasele katsele minnes lootsin edasi pääseda. Vaatasin, et lõppvõistlusele saab 57.40ga. Mõtlesin, et viin käe natuke pikemalt taha ja vajalik tulemus tulebki.“