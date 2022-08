Vollekoondise peatreener oli EM-pileti järel kurb ja õnnelik ühtaegu

Rääkides edasipääsu kindlustamisest, tõdes peatreener, et muidugi tahtnuks seda teha veenvamalt. „Mul on ses osas kahetised tunded, et me ei suutnud Belgiast jagu saada, aga loomulikult olen ma õnnelik, et edasi saime. See oli üks meie eesmärkidest ja see sai täidetud. Järgmisel suvel ootab ees palju tööd, aga eks meil on treeneritega ka palju nuputamist, kuidas finaalturniiriks valmistuda,” lisas Soli.