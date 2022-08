ÕL MÜNCHENIS | Tõusev täht Karmen Bruus kvalifikatsiooni eel: usun, et läheb hästi

Kvalifikatsiooniks on valmis nii Bruusi keha kui ka vaim. „Jalad on puhanud ja pea värske,“ kinnitab ta. „Vorm pole halvemaks muutunud. Usun, et mul läheb hästi. Üritan jälle võistlust nautida. Siin paistab olevat hea õhkkond. USAs MMil andis see palju juurde, et pealtvaatajad mind toetasid.“