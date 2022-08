ÕL MÜNCHENIS | Eesti tipptreenerid pihitoolis: kuidas jõudsid rahvusvahelise läbilöögini Kanter, Klaup ja Nazarov?

Eestis kõlab üsna tihti arvamus, et meie kergejõustikus napib häid treenereid. Tegelikult on see pooltõde. Õhtuleht võttis Saksamaal EMil luubi alla kolm edukat eestlast: Sloveenia kettaheitja Kristjan Čehi maailmameistriks aidanud Gerd Kanteri, juba veerand sajandit Rootsis töötava Katrin Klaubi, kelle õpilane Khaddi Sagnia läheb täna õhtul Müncheni olümpiastaadionil kaugushüppes medalilahingusse, ja mitmes rahvusvahelises projektis säravaid tulemusi saavutanud Andrei Nazarovi.