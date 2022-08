GALERII | Kohtunikud on kaks korda Kaljule Levadia vastu liiga teinud, aga kolmandat ei tulnud. „Tänu jumalale, et meile täna ikka penalti tuli!"

Esimesed 88 minutit triigiti 1/16-finaalis viiki ja ilmselt olid paljud staadionil viibijad juba arvestanud, et õhtu läheb vähemalt pool tundi pikemaks. Aga just siis määras Grigori Ošomkov Kaljule penalti, kui Milan Mitrovic karistusala servas Kaspar Pauri maha võttis. Kalju noor ründeäss Alex Matthias Tamm võttis palli ja tulistas selle nurka.

„Teine penalti tuli puhtalt frustratsioonist,“ tunnistas Vallner Soccernet.ee -le antud usutluses. „Ma arvan küll, et meil oli tasumata võlg. Mõlemas mängus jäi meile penalti andmata. Tänu jumalale, et see täna ikka tuli! Oleme väga õnnelikud,“ lisas Kalju kangelane Tamm.

„Oli ikka väga palju kannatamist ja jäime isegi natuke surve alla, aga olime kannatlikud. Teadsime, et küll võimalus tuleb. Näed, tuligi!“ rõõmustas Kalju väravamasin. „Levadiaga on alati selline mäng, et ründes on palju üks-ühele võitluseid. On palju duelle ja füüsiliselt oli see väga nõudlik mäng.“