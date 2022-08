Viimane võimalus? Ronaldo tahab liituda Saksamaa klubiga

Cristiano Ronaldo on sisuliselt terve suve vältel andnud mõista, et tahab mängida meeskonnas, mis lööb kaasa meistrite liigas. Manchester United peab sel hooajal leppima aga Euroopa liigaga ning seetõttu on portugallane üritanud end pakkuda teistele klubidele. Siiani tundub aga, et keegi pole temast huvitatud ning kuna üleminekuakna sulgumiseni on vähem kui kaks nädalat, peab vutistaar kiirustama. Saksamaa ajalehe BILD andmetel loodab ta nüüd liituda Dortmundi Borussiaga.