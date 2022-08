OTSEBLOGI | Hyundaiga maadlev Tänak on jätkuvalt teine, esikolmik mahub 4,3 sekundi sisse!

Avakatse võitis MM-sarja üldliider Kalle Rovanperä (Toyota), teised olid libedatel teedel rohkem raskustes. Teisel katsel tegi 21aastane ralliäss aga suure avarii. Soomlase hädad said alguse kiires vasakkurvis: ta keeras sinna veidi liiga vara sisse, mistõttu lõikas kurvi liiga sügavalt. Selle asemel et lihtsalt teenurka veidi maha sõita, tabas ta vasaku esirattaga tugevamat pinnast, mis viskas masina paremale poole kraavi – ja Rovanperä õnnetuseks oli seal täpselt teega risti väike kraav, kuhu tema Yarise nina kinni jäi ja seejärel tegid füüsikaseadused ehk inerts juba oma töö. Nüüd on küsimus, kas neli korda tiiru peale teinud auto turvapuur jäi terveks ehk kas Kalle võistlus on täiesti lõppenud või saab ta homme rajale naasta.