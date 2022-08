OTSEBLOGI | Hyundaiga maadlev Tänak on liidrikohast sekundi kaugusel!

Kuigi soomlane on tagasi teenindusalas, siis tema Yaris veel mitte. Seega ei tea ta ka, mis seisus masin on. „Meiega on kõik korras. Vaatasime veidi ka autot, aga keeruline on öelda, kas kõik on korras, kas turvapuur on terve. Eks näis, kui poisid saavad teeninduses auto ette võtta,“ tõdes Rovanperä võimaliku rajale naasmise kohta.