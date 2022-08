OTSEBLOGI | Keerulise avakatse võitis Rovanperä, Tänak kolmas, Neuville kaotas tublisti aega

Rovanperä oma rehvivalikust – tal on kaks kõva, kaks pehmet ja kaasas igaks juhuks ka üks vihmarehv: „[See on nii] ainult olude pärast. Me ei teadnud, mis meid ees ootab ning proovisime olla igasuguseks ilmaks valmis. Polnud kerge kiiruskatse, teed olid palju libedamad kui arvasin. Teel on kruusa, siin on raske kiiresti sõita.“