OTSEBLOGI | Neuville suurendas edu veelgi, Tänak jätkab teisel kohal

Belglase kommentaar: „Ma pole kindel, et Otil on probleeme. Kui tal on muresid, siis mul on ainult kolm silindrit. Mõistagi tahame võidelda võidu eest ja pidin minna andma. Auto muutub üha paremaks, aga tunnen, et seal on veel varu. Peame selle lihtsalt üles leidma.“