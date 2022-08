OTSEBLOGI | Rovanperä tegi suure avarii, Tänak tõusis teiseks

Toyota pealik Latvala kommentaar Rovanperä avarii kohta: „Meestega on kõik täiesti korras, see on kõige tähtsam. Kui auto üle katuse veereb, siis pole see kõige hullem olukord. Halvim oleks sõita vastu puud või kivi ja siis seisma jääda. Rullimine on sõitjatele pehmem. Katse algusaega lükati edasi, kuid see ei mõjutanud teda. Kalle suudab väga hästi unustada kõik muu peale ralli. Kui vaadata katsel vaheaegu, siis ta sõitis hästi. Kalle on tänavu teinud kaheksa väga head rallit. Olgu, Monte Carlos oli algus raske, aga ta kogus lõpuks kõvasti punkte. Iga maailmameister teeb vähemalt ühe vea hooaja kohta. 13 täiuslikku rallit pole võimalik teha. See on juhtunud nii Ogier' kui ka Loebiga. Teadsin, et see on aja küsimus. Kahjuks juhtus see siin.“