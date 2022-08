Tippspordist loobunud Ermits näitas MK-etapil taset: kopsud olid päris tahma täis

„Miinimumeesmärk oli tulla ja nautida spordiüritust, teine eesmärk oli saada veerandfinaali ehk 16 sisse. Selle tegin ilusti ära, aga see oli ikka väga valus. Kopsud olid päris tahma täis. Polnud pärast märtsi lõppu ühtki kiiret suusaliigutust teinud. See oli päris valus kehale. Veerandfinaal oli juba palju mõnusam,“ sõnas Ermits pärast poolfinaali, kus ta jäi neljandaks ehk viimaseks.

Lisaks rääkis Ermits Õhtulehele, kuidas on tal sujunud üleminek tavaellu ja kui keeruline on abikaasast Reginast, kes on jätkuvalt tippsportlane, nädalate kaupa eemal olla.