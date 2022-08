GALERII | UEFA rikkus ära Eesti jalgpalli ühe südamlikuima traditsiooni

Sinisärkidel on ilus traditsioon: kui jalgpallikoondislasel on vöö vahel üle 100 mängu, saadetakse ta erru lahkumismänguga. Ühes maavõistluses pannakse vutilegend sümboolselt algrivistusse – näiteks Raio Piiroja nõudis kohta tipuründes, et mitte kehva vormi tõttu kaitses midagi korraldada – ja siis loetud minutite pärast vahetatakse ta tormilise aplausi saatel välja.