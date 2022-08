Järjekordne Eesti korvpallikoondislane hakkab mängima Poolas

Trentol oli algusest peale plaanis saata 23aastane eestlane esimeseks hooajaks kuhugi laenule. „Tegime selle investeeringu pikale perspektiivile mõeldes. Matthias on Euroopa korvpallis olnud kaua tõusev tegija. Ta on mängija, keda näeme oma tulevikuplaanides ning usume, et ta suudab end tänu oma oskustele platsi mõlemas otsas ning füüsilisele võimekusele end kehtestada ning veel edasi areneda. Oma esimesel aastal saab ta kogeda kõrgliigat ning jätkab arenemist ja kohanemist Euroopa korvpalliga,“ sõnas Trento peatreener Lele Molin klubi kodulehe vahendusel.