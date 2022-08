Duplantis püstitas uue EMi rekordi, Hollandi imejooksja võitis kolmanda kulla

22aastane teivashüppaja on nüüd nii maailmarekordiomanik, maailmameister, olümpiavõitja, sisemaailmameister, Euroopa sisemeister ning kahekordne Euroopa tšempion. Seega kaitses ta laupäeval tiitlit esmakordselt. „EMi võidu kaitsmine tähendab mulle palju. Olen nüüd võitnud peaaegu kõik, kuid esimest korda kaitsesin kulda. See on uus kogemus,“ lausus Duplantis.

Tal on olnud ülimalt edukas hooaeg. Märtsis viis kergejõustiklane Serbias (sise)maailmarekordi esmalt 6.19ni, seejärel parandas seda sise-MMil veel sentimeetri võrra. Juulis võitis ta Oregoni MMil kulla 6.21ga. Seejuures on Duplantis võitnud tänavu kõik 16 võistlust. Hooaeg pole veel läbi: kolm mõõduvõttu seisab ees, nende seas ka teemantliiga finaal. „Olen heas vormis, kuid päris palju võistelnud, seega olen ka pisut väsinud. Tore, et käes on hooaja lõpp. Mul on kolm võistlust veel ees,“ selgitas ta.