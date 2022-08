GALERII | Himma jäi napilt koduse MK-etapi võiduta. Koondise treener Rehemaa: päris võssa pole me oma asjadega pannud!

Meeste võistlust juhtis algusest lõpuni 22aastane norralane Amund Korsaeth, kes üritas eile sööklas favoriidikoormat Himma õlule veeretada, kuid ei suutnud sellega eestlase ööund häirida. Himma püsis stabiilselt Korsaethi lähedal ja kaotas finišis 5,4 sekundit. Norralase võiduaeg oli 34.01,4. Kolmandana veeres poodiumile norralane Patrick Fossum Kristoffersen, kes jäi võitjale alla 7,5 ja Himmale 2,1 sekundiga.

MK-etapi raames peetud Eesti meistrivõistluste hõbeda sai kaela Alvar Johannes Alev, kes sõitis umbes pool distantsi koos Himmaga ja sai kokkuvõttes viienda koha (+36,2). Pronksi teenis Henri Roos, kes väsis viimasel ringil ja oli MK-arvestuses 35 mehe konkurentsis 12. (+1.31,4).

„Jõudu on,“ ütles Himma päeva kokkuvõtteks. „Plaan oligi kiiresti [30 sekundit varem startinud] Alvar kätte saada ja võimalusel temaga koostööd teha. Võib-olla tuules korra puhata ja siis kordamööda töötada. Läks natuke raskemalt. Tulin suht kiiresti viie sekundi kaugusele, aga siis pidin teisel ringil natuke liiga palju pingutama, et teda kätte saada. Oleks tahtnud kõvemini pingutada, aga pidin teisel ringil tema taga puhkama. Lõpus tehnika veits lagunes, millega ei saa rahule jääda.“

Norras elav ja treeniv Alev, kes oli möödunud talvel meie parim suusamees, märkis, et pole suurem asi rullsuusataja. Küll aga on tal suusakuningriigis avanenud uus ja põnev uks ning mees lõhub trenni veel rohkem kui mullu. „Kui eelmisel aastal ei tahetud väga uskuda, kui palju ma treenisin, siis sel aastal on maht kõvasti suurem. Suvel on olnud kaks puhkepäeva,“ avaldas ta.

Lisaks uurisime meestekoondise vastutavalt treenerilt Aivar Rehemaalt, mida ta sportlaste kohta Otepääl teada sai. Oma muljeid rääkis ka tänase päeva parim Eesti naine Aveli Uustalu.