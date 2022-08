Kodusel MK-etapil poodiumile rühkinud Uustalu: omalegi üllatus!

„Taktikaliselt läks sõit väga edukalt,“ märkis Uustalu. „Esimene ring sai kontrollitult peale minna, võimalikult säästvalt sõita ja teisel ringil siis endast kõik välja anda. Usun, et see õnnestus päris hästi. Alles teise ringi lõpus oli kõige raskem.“

Eilse vabatehnikadistantsi jättis Uustalu vahele, reedeses sprindis jõudis ta veerandfinaali ja sai kokkuvõttes 12. koha. „Minul tuligi anda endast maksimum klassikadistantsil, vabatehnikasprint näitas, et see pole mul just kõige parem. Nüüd tuleb jälle edasi treenida ja talveks valmistuda,“ ütles ta ja lisas, et MK-etapp näitas, et treeningud on läinud hästi.