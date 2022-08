Ralliportaal: Toyota mõtleb Tänaku palkamisele

Tegu on küll pelgalt kuulujuttudega, kuid tiimil, kus Eesti ralliäss kihutas aastatel 2018-2019, on mõtteainet küllaga. Nimelt lõppeb Esapekka Lappi leping Toyotaga selle hooaja lõpus, kuid hetkel pole nad kindlad, kas tahavad tema lepingut pikendada. Soomlane, kes jagab tänavu autot Sebastien Ogier'ga, on teinud korraliku hooaja: nii Rootsis kui ka Belgias oli ta kolmas ning Eestis neljas. Sardiinias tuli Lappil katkestada liidrikohalt ning Horvaatias juba esimesel katsel.