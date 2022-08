Tänak: Ieperi ralli võit oli suur üllatus

Autoralli MM-sarjas teise järjestikuse etapivõidu teeninud Ott Tänakule tuli triumf Belgias sama suure üllatusena kui kaks nädalat varem Soomes saavutatud esikoht. Hyundai sõitja ütles, et tal on hea meel, et lõpuks on õnnestunud meeskonnaga häid tulemusi saavutada. Ta andis siiski ka mõista, et paremini saab alati.